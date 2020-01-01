رسميًا.. مبابي هدافًا للدوري الفرنسي 2020

مبابي يفتك الحذاء الذهبي الفرنسي من وسام بن يدر

حصل المهاجم الدولي الفرنسي ونجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي على لقب الحذاء الذهبي الفرنسي كهداف للدوري هناك مبكرًا ودون أن يستكمل الموسم.

وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن مطلع الأسبوع الحالي إلغاء ما تبقى من الموسم بسبب فيروس كورونا الجديد والذي سيجعل من الصعب استكمال البطولة.

وفي الإطار ذاته، تقرر إعطاء اللقب لصاحب الصدارة باريس سان جيرمان، ليحافظ نادي العاصمة على لقبه للموسم الثالث تواليًا.

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وفي الوقت ذاته، تساوى مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي على رأس قائمة الهدافين مع مهاجم موناكو وسام بن يدر برصيد 18 هدفًا.

ووفقًا للمعدل، فإن المعدل التهديفي لمبابي أفضل من بن يدر، حيث أنه سجل الـ 18 هدفًا في 20 مباراة فقط، بينما احتاج مهاجم موناكو إلى 25 مباراة لتسجيل نفس العدد من الأهداف.

واحتل مهاجم ليون موسى ديمبيلي المركز الثالث على قائمة هدافي الدوري الفرنسي لموسم 2020، حيث سجل النجم الصاعد 16 هدفًا.

وفي الوقت ذاته، تصدر أنخيل دي ماريا قائمة صناع الأهداف، حيث قام خلال هذا الموسم بأعلى رقم له على الإطلاق في التمريرات الحاسمة منذ انضم إلى باريس سان جيرمان برصيد 14 تمريرة حاسمة.

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يذكر أن سيسك فابريجاس لاعب موناكو الفرنسي قد رأى أنه من العدل إعطاء اللقب لصاحب الصدارة في حين ألغي الدوري حتى وإن كان في ذلك ضرر لأندية أخرى.