الانتقالات

رسمياً | ماينتس يعلن ضم مهاجم ليفربول الشاب

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ماينتس يستغل روابطه القديمة؟
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن ماينتس الألماني عن إتمام الاتفاق مع ليفربول الإنجليزي بشأن استعارة مهاجمه النيجيري تايوو أوونيي لمدة عام.

وبحسب ما ذكره ماينتس عبر تويتر، فإن الأمور ستتم بمجرد الانتهاء من إجراءات خروج اللاعب مع السلطات البريطانية، ثم الخضوع للكشف الطبي المعتاد.

أوونيي البالغ من العمر 21 عاماً سيقضي العام المقبل بقميص ماينتس، الذي لم يذكر ما إذا كان هناك أحقية للشراء في الصفقة.

وسبق ليورجن كلوب مدرب ليفربول العمل كلاعب ومدرب في ماينتس، حيث كان محطته التدريبية السابقة لبوروسيا دورتموند.

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يذكر أن ليفربول فاز بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبر في النهائي 2-0، فيما خسر البريميرليج بفارق نقطة عن البطل مانشستر سيتي.

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