رسميًا .. مانشستر يونايتد يعلن رحيل بوجبا وسط شائعات يوفنتوس

يوفنتوس يبدو الوجهة الأقرب للفرنسي

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم، الأربعاء، عن رحيل لاعب وسط الفرنسي بول بوجبا عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

وكان بوجبا قد عاد إلى الشياطين الحمر في 2016 خلال حقبة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، في صفقة وصلت قيمتها 105 مليون يورو.

وبعد فترات من الصعود والهبوط مع الشياطين الحمر، قرر اللاعب الرحيل وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو الجاري.

كيف أعلن مانشستر عن رحيل بوجبا؟

النادي الإنجليزي نشر بيانًا عبر موقعه الرسمي، ليعلن رحيل اللاعب بشكل نهائي في 30 يونيو الجاري بعد نهاية عقده.

وقام الموقع بسرد مسيرة اللاعب بداية من فرق الشباب وحتى وصوله إلى الفريق الأول وتجربته المثيرة في أولد ترافورد.

وتمنى النادي لصاحب الـ29 سنة التوفيق بخطوته القادمة، وسط توقعات بعودته إلى يوفنتوس وفقًا للعديد من التقارير الصحفية الإيطالية.

ماذا قدم بوجبا مع مانشستر يونايتد؟

اللاعب تدرج في أكاديمية مانشستر بداية من عام 2009 قبل رحيله إلى يوفنتوس بالمجان في شهر أغسطس 2012.

وبعد رحلة ناجحة مع الفريق الإيطالي، عاد إلى أولد ترافورد، وبدأ بشكل مبشر في تجربته الجديدة ولكن سرعان ما اختفى بريقه بسبب الإصابات وانخفاض المستوى.

ونجح الدولي الفرنسي في تسجيل 39 هدفًا وصناعة 51 في 233 مباراة بمختلف المسابقات بقميص الشياطين الحمر.

وعلى المستوى الجماعي فاز بكأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين مرتين بالإضافة للقب الدوري الأوروبي.

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