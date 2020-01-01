رسمياً .. مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع إيجالو

الشياطين الحمر تعاقدوا مع المهاجم النيجيري على سبيل الإعارة

أعلن مانشستر يونايتد، تعاقده مع النيجيري أوديون إيجالو على سبيل الإعارة قادماً من شنجهاي شينوا.

وترغب إدارة الشياطين الحمر، في تعويض غياب ماركوس راشفورد الذي يغيب لفترة طويلة بسبب إصابته التي لحقت به مؤخراً.

وتعاقد مانشستر يونايتد مع إيجالو، مقابل 5 ملايين إسترليني لفترة إعارة ستة أشهر، دون وجود بند شراء.

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وشارك صاحب الـ 30 عاماً، في 19 مباراة مع شنجهاي في كافة المسابقات نجح خلالها في تسجيل 10 أهداف.

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ويمتلك النيجيري، خبرة كبيرة في البريميرليج، إذ شارك مع واتفورد في 100 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها 40 هدفاً وصنع 11 آخرين.

ويحتل مانشستر يونايتد، المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة وبفارق ست نقاط عن المركز الرابع.