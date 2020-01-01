رسمياً | مانشستر يونايتد يعزز هجومه بضم كافاني

صفقة قوية للشياطين الحمر

أعلن مانشستر يونايتد التعاقد مع نجم الأوروجواي إدينسون كافاني في صفقة انتقال حر بعد مفاوضات مكثفة في الساعات الأخيرة.

الأوروجوياني اقترب في الماضي من الانضمام لصفوف بنفيكا وأتلتيكو مدريد، ولكن التقارير أفادت بفشل المفاوضات بسبب مطالبه المادية.

اقرأ أيضاً .. فرحة آرسنال وشماتة برشلونة .. كوميكس سقوط مانشستر يونايتد وليفربول

المزيد من الفرق

وأعلن يونايتد ضم المهاجم مجاناً في ظل كونه لاعب حر منذ يونيو الماضي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وسينضم اللاعب بعقد لمدة عام قابل للتمديد لآخر، وينتظر أن يتحصل على راتب في حدود 10.9 مليون يورو بالموسم، ومليوني يورو إضافية في شكل حوافز.

وتحصل وكلاء اللاعب على عمولة تقدر في حدود أربعة ملايين يورو حسبما علمت مصادر "جول"، لينجح يونايتد في حسم الصفقة.

اقرأ أيضاً .. مورينيو: انتصار تاريخي ومانشستر يونايتد آخر من يتحدث عن التحكيم

ولم يشارك كافاني في أي مباراة منذ أكثر من ستة أشهر بعد إلغاء الدوري الفرنسي بسبب جائحة كورونا، ورفضه تمديد عقده مع بي إس جي ولعب دوري الأبطال.

وتراجع دور كافاني في الموسم الأخير مع النادي الفرنسي بعد تكرر إصابته وابتعاده عن الملاعب، وتعاقد الفريق مع ماورو إيكاردي.