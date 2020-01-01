رسمياً | مانشستر يونايتد يضم تيليس من بورتو

تدعيمات تصل متأخرة في أولد ترافورد

أعلن مانشستر يونايتد رسمياً التعاقد مع أليكس تيليس من صفوف بورتو بعد مفاوضات شاقة بين الطرفين طوال الأسابيع الماضية بخصوص الظهير الأيسر البرازيلي.

وواجهت إدارة مانشستر انتقادات عدة من قبل الجمهور والنقاد بسبب التعامل الخاص بها مع سوق الانتقالات وعدم تدعيم الفريق بالشكل المطلوب.

وذكر يونايتد في البيان أن اللاعب انتقل بشكل نهائي في صفقة تقدر في حدود 16 مليون يورو، بالإضافة لقرابة مليوني يورو في شكل حوافز.

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وسيمضي اللاعب عقداً لمدة أربعة أعوام، مع وجود بند يتيح التمديد لعام إضافي بالاتفاق بين الطرفين، وذلك بعد المفاوضات في الأيام الماضية.

البرازيلي يأتي ليدعم الجبهة اليسرى ليونايتد التي تضم الثنائي لوك شو وبراندون ويليامز، وذلك بعد رحيل دييجو دالوت إلى صفوف ميلان على سبيل الإعارة.

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تيليس سبق له اللعب بقمصان جلطة سراي وإنتر، ثم انتقل إلى الدوري البرتغالي وعاش سنوات من التألق في صفوف بورتو.

وينتظر أن يضم مانشستر يونايتد أيضاً في اليوم الأخير من الانتقالات إدينسون كافاني بعد المفاوضات الناجحة بين اللاعب ووكيله والنادي الإنجليزي.