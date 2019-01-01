رسميًا - مانشستر يونايتد يجدد لحارسه ويرسله في إعارة

مانشستر يونايتد يعلن التجديد لحارسه الشاب دين هندرسون حتى عام ٢٠٢٢ وبوجود إمكانية لتمديده لموسم إضافي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن نجاحه في التمديد للاعبه الشاب دين هندرسون حارس مرمى الشياطين الحمر.

جاء هذا بحسب ما ذكر النادي في بيان رسمي أصدره قبل قليل وأكد من خلاله أن العقد الجديد للنجم الشاب سيستمر حتى موسم ٢٠٢١-٢٠٢١.

وكتب النادي في البيان: "مانشستر يونايتد سعيد بالإعلان عن تمديد تعاقد اللاعب دين هندرسون الذي وقع على عقد جديد اليوم يربطه بالفريق حتى يونيو ٢٠٢٢ مع إمكانية التمديد لعام إضافي".

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كما أعلن النادي في البيان نفسه أن اللاعب سيخرج في إعارة لفريق شيفيلد يونايتد خلال الموسم الجديد لاكتساب الخبرات والحصول على دقائق مشاركة.

وكان دين هندرسون قد تواجد في صفوف شيفيلد يونايتد خلال الموسم الماضي في إعارة من مانشستر يونايتد وقدم مستويات أكثر من طيبة.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد أصبح قريبًا أيضًا من تمديد تعاقد حارسه الإسباني ديفيد دي خيا ومن المنتظر أن يوقع على عقود حتى عام ٢٠٢٤.