رسميًا | مانشستر سيتي يوقع مع موهبة كرواتيا

تعرف على أحدث صفقات مانشستر سيتي في سوق الانتقالات

أعلن نادي هايدوك سبليت الكرواتي رحيل موهبته أنتي بالافيرسا إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي.

مانشستر سيتي لم يتعاقد مع أي صفقات شتوية خلال الموسم الجاري قبل ضم بالافيرسا.

وقال النادي الكرواتي في بيان رسمي إن بالافيرسا انضم إلى مانشستر سيتي على أن يستمر في فريق سبيلت حتى صيف 2020.

كما يوجد بند في عقد اللاعب يسمح للسيتزنز الحصول على خدماته في يناير 2020 وعدم الانتظار حتى الصيف.

💢 باتريك كلويفرت -نجم برشلونة السابق وثاني أفضل هدّاف في تاريخ هولندا 🇳🇱 والمدرب المساعد لمنتخب الكاميرون- يتحدث لـ @GoalAr 🗣️ عن علاقته بـ نجله وعن طموح الكاميرون 🇨🇲 في بطولة أفريقيا للأمم القادمة بمصر — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 31, 2019

وقال بالافيرسا في تصريحات عقب انتقاله لمانشستر سيتي: "أود أنّ أشكر فريق هايدوك على مساعدتهم لي لأحقق حلمي باللعب في الدوري الإنجليزي".

وسوف يخضع صاحب الـ 18 عامًا للكشف الطبي يوم الثلاثاء المقبل قبل العودة إلى كرواتيا.