رسمياً.. مانشستر سيتي يستأنف عقوبته أمام المحكمة الرياضية

مهمة صعبة أمام النادي الإنجليزي لتفادي العقوبة

قام نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بتقديم الاستئناف الخاص به للمحكمة الرياضية، رداً على اتهامه بخرق قواعد اللعب المالي النظيف.

سيتي تمت معاقبته هذا الشهر من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، بالحرمان من المشاركة بدوري أبطال أوروبا لمدة موسمين، مع توقيع غرامة مالية قيمتها 30 مليون يورو.

وبرر اليويفا عقوبته لسيتي، أن النادي الإنجليزي قام بالتلاعب في بعض البيانات المقدمة بخصوص عقود الرعاية بالفترة من 2012 إلى 2016.

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وقالت المحكمة الرياضية في بيان رسمي لها اليوم الأربعاء:"قمنا باستلام استئناف مانشستر سيتي ضد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على العقوبة الموقعة عليه".

وأضاف:"الاستنئاف موجه ضد القرار الصادر في 14 فبراير 2020، حيث قرر سيتي الطعن بقرار غرفة التحكيم التابعة لهيئة الرقابة المالية باليويفا".

وتابع:"بشكل عام، عقوبات إجراءات التحكيم في الاستنئاف بالمحكمة الجنائية الدولية، على تبادل للبيانات المكتوبة بين الطرفين أثناء انعقاد لجنة من المحكمة".

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واستكمل:"بمجرد تشكيل الفريق رسمياً، ستصدر توجيهات إجرائية بخصوص جلسات الاستماع قبل إصدار القرار النهائي، ومن غير الممكن الآن الإشارة للفترة التي سنتسغرقها لحسم الموقف والفصل في القضية".

يذكر أن بعض التقارير الصحفية أكدت أن جلسات الاستماع، قد تستغرق حوالي 6 أشهر، مما يعني غياب سيتي عن النسخة القادمة للأبطال، إلا إذا تمكن من تجميد العقوبة لحين اتخاذ القرار النهائي.