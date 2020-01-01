رسميًا .. ماسكيرانو يعلن اعتزاله كرة القدم

اللاعب لن يستمر حتى نهاية الموسم

أعلن خافيير ماسكيرانو، نجم برشلونة وليفربول السابق، اعتزال كرة القدم بصورة نهائية بعد إنهاء مسيرته مع فريق إستوديانتس الأرجنتيني.

ماسكيرانو تألق رفقة برشلونة بين 2010 و2018 وحقق جميع البطولات الممكنة وكان أحد أساطير وقادة الفريق.

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كما أعلن اعتزاله الدولي بعد انتهاء كأس العالم في روسيا 2018 والتي خرج فيها التانجو من دور الـ16 على يد فرنسا.

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وقال ماسكيرانو في المؤتمر الصحفي عقب خسارة فريقه أمام أرجنتينوس جونيورز: "لقد قررت إنهاء مسيرتي الكروية بشكل قاطع، فبعد ما حدث معي خلال الأشهر الماضية، فكرت كثيرًا وقررت ألا ألعب بعد اليوم".

وتابع: "لقد كان قرارًا صعبًا، فقد عشت حياتي بالكامل أقدم كل ما لديّ لأجل كرة القدم، لكنني بعد تفكير طويل وجدت أنّ القرار الأفضل هو بترك الملعب للأبد".

واختتم: "أود توجيه الشكر إلى إدارة فريق إستوديانتس لأنهم سمحوا لي باعتزال كرة القدم في الأرجنتين".

💬 Javier @Mascherano "Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en " pic.twitter.com/UDU3WHwRb4 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) November 15, 2020

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى إمكانية انضمام ماسكيرانو لتدريب منتخب الأرجنتين الشباب، إلا أنّه لم يتم الإعلان الرسمي عن وجهة اللاعب المقبلة بعد الاعتزال.

ورغم أنّ عقد اللاعب ينتهي في يونيو 2021 لكنّه فسخ التعاقد وعدم الاستمرار حتى الصيف المقبل.

ماسكيرانو لعب 10 مباريات رفقة إستوديانتس وصنع هدفًا واحدًا فقط.