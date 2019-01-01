الدوري الإنجليزي الممتاز

رسميًا - مارك نوبل رابع هدافي البريميرليج تاريخيًا من ركلات الجزاء

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Getty Images
مارك نوبل خلف آلان شيرار وفرانك لامبارد وستيفين جيرارد على سلم هدافي البريميرليج من ركلات الجزاء

    يوسف حمدي      تابعوه على تويتر

انفرد مارك نوبل نجم ويست هام يونايتد بالمركز الرابع على سلم ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث ركلات الجزاء.

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وسجل نوبل هدفًا لويست هام يونايتد في شباك نادي واتفورد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

وجاء الهدف من ركلة جزاء، في المباراة التي انتهت بفوز ويست هام خارج قواعده بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبهذا الهدف، يرفع مارك نوبل رصيده من الأهداف المسجلة من ركلات جزاء في البريميرليج إلى 25 هدفًا خلال مسيرته.

وبذلك يحتل المركز الرابع خلف كل من آلان شيرار صاحب المركز الأول بـ 56 هدفًا من ركلات جزاء، خلفه فرانك لامبارد بـ 43 هدفًا، ثم ستيفين جيرارد برصيد 32 هدفًا.

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يذكر أن هدفي ويست هام يونايتد الآخرين سجلهما الوافد الجديد سباستيان هولر، ليقود رفقة نوبل الهامرز إلى تحقيق انتصار هام وصعب.

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