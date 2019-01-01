رسمياً – مارادونا يعود للتدريب من جديد عبر بوابة جيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني

الأسطورة الأرجنتينية سيعود للتدريب من جديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي جيمناسيا لابلاتا، الأرجنتيني، مساء اليوم تعاقده مع الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، لقيادة الفريق فنيا خلال الفترة القادمة.

ونشر النادي الأرجنتيني اليوم بياناً، عبر حسابه على موقع تويتر، أكد فيه تعاقده مع مارادونا لموسم واحد.

وتعد هذه المرة الثالثة التي يدرب فيها مارادونا فريقاً أرجنتينياً، والمرة السابعة في تاريخه بشكل عامل في مجال التدريب.

ويتذيل لابلاتا جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني، بعد مرور خمس جولات، برصيد نقطة وحيدة.

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ومن المنتظر أن يكون الظهور الأول، لمارادونا مع فريقه الجديد يوم الأحد 15 سبتمبر، أمام راسينج كلوب.

جدير بالذكر ان المدرب دييجو سباستيان مينديز، سيعاون مارادونا في تدريب الفريق، وسيكون مسؤولاً عن التدريبات في غيابه، وحتى يتعاف تماماً من إصابته في ركبته اليمني.