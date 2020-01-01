رسميًا .. ماجواير يُستبعد من قائمة إنجلترا بعد اتهامه من السلطات اليونانية

قائمة المنتخب الإنجليزي بمشاركة فودين وراشفورد وبقية النجوم

استبعد المدير الفني للمنتخب الإنجليزي جاريث ساوثجيت قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير من قائمة المنتخب بعدما أدانته السلطات اليوناينة.

وبات ماجواير مهددًا بالسجن بعدما عرض رشوة على الشرطة مقابل السماح له بالمغادرة فضلًا عن واقعة العنف في أحد الملاهي الليلية والشجار الذي قُبض عليه على إثره.

وأعلن جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي صباح اليوم القائمة المستدعاة لمواجهات دوري الأمم الأوروبية المقبلة والتي سيخوضها الأسود الثلاثية في سبتمبر المقبل.

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ولم تشهد القائمة أي مفاجآت تذكر سوى استدعاء قائد مانشستر يونايتد هاري ماجواير على الرغم من الأزمة الأخيرة التي حدثت له في اليونان.

ولكن بعد ساعات من إعلانها وتواجده فيها استبعده ساوثجيت مؤكدًا أن ذلك القرار في مصلحة جميع الأطراف وأنه الخيار الصحيح وفقًا للوضع الحالي.

وجاءت القائمة كما كان منتظرًا، حيث استدعى ساوثجيت كل من جوردان بيكفورد ونيك بوب ودين هندرسون في مركز حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع جاء إريك داير وهاري ماجواير وتيرون مينجز وكايل ووكر وألكسندر أرنولد وجو جوميز ومايكل كين.

أما في وسط الملعب فجاء ديكلان رايس رفقة كالفين فيليبس وفيل فودين وجيمس وارد براوز وهاري وينكس وميسون ماونت النجم القادم بقوة.

وفي خط الهجوم جاء جرينوود الشاب الذي قدم أداء مميزًا مع مانشستر يونايتد مؤخرًا وماركوس راشفورد ورحيم ستيرلينج وتامي أبراهام وجادون سانشو وداني إنجز.

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يذكر أن المنتخب الإنجليزي قد قدم أداء مميزًا في دوري الأمم الأوروبية خلال نسختها الأولى، حيث تأهل للدوري نصف النهائي وخرج بصعوبة أمام المنتخب الهولندي.