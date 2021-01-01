رسميًا .. ماجد النفيعي رئيسًا للأهلي لمدة 4 سنوات

ماجد النفيعي يعود لرئاسة الأهلي مرة أخرى

حسم ماجد النفيعي انتخابات النادي الأهلي السعودي، وحصل على فترة رئاسة للراقي لمدة 4 سنوات مقبلة، حتى عام 2025 خلفًا لعبدالإله مؤمنة الذي رحل مؤخرًا.

مؤمنة رحل عن النادي بعد الأزمات التي ضربته مؤخرًا وعدم القدرة على حلها، خلال الأشهر الماضية بما ساهم في تراجع مستوى ونتائج الفريق بشكل كبير.

ونافس النفيعي على مقعد الرئاسة، زياد اليوسف بالقائمة الأخرى، ولكن حسمها النفيعي في الجمعية العمومية التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء في مقر النادي الأهلي.

وكان ماجد النفيعي قد تولى رئاسة الأهلي من قبل في عام 2018 من شهر أبريل حتى نهاية العام في شهر ديسمبر ليرحل ويتولى مؤقتًا وقتها نائبه بترجي رئاسة النادي.

ومن المتوقع أن يقوم النفيعي بدعم كبير للفريق الأول بالنادي الأهلي، من أجل استعادة بريقه والمنافسة على البطولات في الموسم المقبل بعد المعاناة الكبيرة خلال الموسم الجاري.

ودعم منصور بن مشعل الرمز الأهلاوي الكبير، ماجد النفيعي في الانتخابات وهو الذي يعد ورقة كبيرة ستكون لها دعم كبير في ميركاتو الصيف المقبل أيضًا.