رسمياً .. ماتيب يوقع عقداً طويل الأجل مع ليفربول

رحلة المدافع الكاميروني تستمر مع ليفربول

فيسبوك تويتر بلال محمد

وقع جويل ماتيب، مدافع ليفربول الإنجليزي، عقداً طويل الأجل لتمديد رحلته مع الريدز وينتهي في صيف 2024.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد المدافع الكاميروني صاحب الـ 28 عاماً مع ليفربول، بنهاية الموسم الحالي.

وقال ماتيب في تصريحات عقب تجديد عقده: "إنه شعور رائع، أن أكون جزءاً لفترة أطول في هذا النادي".

وواصل: "الجميع يرى ليفربول أنه فريق كبير، ولكن تكون داخل هذا النادي فإنك تشعر حقاً بمدى حجمه إنه ناد ضخم، في اعتقادي أن كل لاعب يحلم باللعب له".

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وتابع: "نحن نمتلك فريق شاب وموهوب، لقد رأينا وشعرنا كيف هو الحال عند الفوز بالألقاب نريد تكراره من جديد".

وغاب ماتيب عن ليفربول في آخر المباريات قبل التوقف الدولي أمام ليستر سيتي بسبب الإصابة، ولكنه أكد على جاهزيته لمواجهة مانشستر يونايتد يوم الأحد القادم.

جدير بالذكر أن المدافع الكاميروني، انضم إلى ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية 2016 قادماً من شالكة الألماني.