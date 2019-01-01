الانتقالات
الانتقالات

رسميًا | شالكه يضم ماتوندو من مانشستر سيتي

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الجناح الشاب سيبدأ رحلة جديدة في ألمانيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن شالكه رسميًا عن ضم رابي ماتوندو جناح مانشستر سيتي وتوقيعه لعقد يمتد حتى عام 2023.

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ولم يُفصح النادي الألماني عن القيمة المالية للصفقة لكن المصادر تحدثت عن دفعه 10 ملايين يورو لضم اللاعب صاحب الـ18 عامًا، مع وجود بند في العقد يُتيح للسيتي استعادته مقابل 55 مليون يورو مستقبلًا.

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وقد عبر المدير الرياضي للنادي كريستيان هيديل عن سعادته البالغة لنجاحه في إقناع ماتوندو بالتوقيع لشالكه، فيما قال المدرب تيديسكو "حاولنا ضم اللاعب منذ مدة طويلة لأننا واثقون من إمكانياته. هو سريع جدًا ولديه مهارة جيدة، لكن علينا الا ننسى أنه لا يزال صغيرًا جدًا. سنمنحه الوقت الذي يحتاجه للانسجام مع شالكه والبوندسليجا".

أما اللاعب الويلزي، فقال بعد تلك الخطوة "سمعت الكثير عن شالكه سابقًا. هنا قام مسعود أوزيل وإيفان راكيتيتش وليروي ساني بخطوات مهمة في مسيرتهم الكروية".

أضاف "أجريت حوار عظيم مع المدرب. البوندسليجا بطولة رائعة وشالكه هو الاتجاه المناسب لمستقبلي، أتطلع قدمًا لأصبح جزءً من النادي وخططه المستقبلية".

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