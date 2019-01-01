رسمياً - ليون يعلن عن صفقة تعويض ندومبيلي

النادي الفرنسي يستعين بلاعب الوسط البرازيلي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن ليون الفرنسي عن تعاقده الرسمي مع جان لوكاس لاعب وسط فلامنجو البرازيلي.

يأتي ذلك كثاني صفقات النادي الفرنسي، عقب التعاقد مع الحارس الروماني تشيبريان تاتاروشانو.

ويلعب لوكاس -21 عاماً- في مركز لاعب الوسط المدافع، حيث قضى أيضاً فترة إعارة قصيرة في صفوف سانتوس.

ووفقاً لصحيفة ليكيب الفرنسية، فإن الصفقة تمت مقابل 8 مليون يورو وبعقده مدته 5 سنوات.

ويعد لوكاس تأميناً للرحيل المحتمل لتانجي ندومبيلي نجم وسط الفريق، الذي من المنتظر ألا يكون المغادر الوحيد هذا الصيف.

يذكر أن ليون أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث بالدوري الفرنسي، وهو المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.