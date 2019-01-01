رسمياً | ليل يعلن تعاقده مع لاعب وسط بايرن ميونيخ

رومينيجه يفسر رحيل البرتغالي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن ليل الفرنسي اليوم –الجمعة- عن تعاقده مع ريناتو سانشيز لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني.

ووقع اللاعب عقداً ينتهي في يونيو 2024 مع ناديه الجديد، فيما لم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة رسمياً.

وقال كارل هاينتس رومينيجه الرئيس التنفيذي:"ريناتو سانشيز طالبنا بالرحيل لأنه أراد الانتقال إلى نادي يلعب معه بصفة اعتيادية".

وأضاف:"للأسف لم نتمكن من ضمان هذا الأمر لم في بايرن. اللعب في المباريات مهم للغاية بالنسبة له لأنه يريد الحفاظ على مركزه في منتخب البرتغال في يورو 2020".

👋 On souhaite la bienvenue à notre nouvelle recrue ? 😁 pic.twitter.com/FTxcBRdwY0 — LOSC (@losclive) ٢٣ أغسطس ٢٠١٩

وتابع:"أود شكر ريناتو على ما أنجزه وأتمنى له الأفضل في مستقبله نيابة عن بايرن".

على الناحية الأخرى، ترجح التقارير الصحفية أن تلك الصفقة كلفت ليل 25 مليون يورو بدون الإضافات.