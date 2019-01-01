رسميًا | ليفربول يعلن قائمة نهائي دوري أبطال أوروبا بغياب كيتا

تعرف على قائمة ليفربول لنهائي التشامبيونزليج

أعلن ليفربول الإنجليزي قائمة الفريق لمواجهة توتنهام غدًا، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي شهدت غياب نابي كيتا.

ملعب "واندا ميتروبوليتانو" يحتضن المباراة النهائية في أول تنظيم لمدريد للقاء منذ 2010.

وشهدت قائمة الريدز وجود جميع اللاعبين باستثناء نابي كيتا المصاب والذي تواجد في قائمة غينيا المشاركة في أمم أفريقيا.

🔴⚪️ موناكو 5 🆚 ريال مدريد 5 (2003/2004):



🌀 فجر موناكو قنبلة عندما تأهل على حساب ريال مدريد، على الرغم من الخسارة برباعية مقابل هدفين في برنابيو، ولكن الفريق الفرنسي نجح في العودة بثلاثة أهداف لهدف، ليتأهل إلى المربع الذهبي بعد اللجوء إلى قاعدة الهدف خارج الأرض. pic.twitter.com/dCUK03VTZ8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 31, 2019

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر، مينيوليه، كيليير.

الدفاع: أليكسندر أرنولد، جو جوميز، روبرتسون، ماتيب، مورينو، فان دايك، لوفرين.

الوسط: ميلنر، هيندرسون، فينالدوم، لالانا، فابيينو، أوكسلاد تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو، بريوستر، ستوريدج، أوريجي.

جدير بالذكر أنّ ليفربول لم يحقق البطولة منذ 2005 إلا أنّه الأكثر تتويجًا باللقب في إنجلترا بواقع 5 مرات.