النتائج المباشرة
دوري أبطال أوروبا

رسميًا | ليفربول يعلن قائمة نهائي دوري أبطال أوروبا بغياب كيتا

آخر تحديث
التعليقات()
Getty
تعرف على قائمة ليفربول لنهائي التشامبيونزليج
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

أعلن ليفربول الإنجليزي قائمة الفريق لمواجهة توتنهام غدًا، السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا والتي شهدت غياب نابي كيتا.

ملعب "واندا ميتروبوليتانو" يحتضن المباراة النهائية في أول تنظيم لمدريد للقاء منذ 2010.

وشهدت قائمة الريدز وجود جميع اللاعبين باستثناء نابي كيتا المصاب والذي تواجد في قائمة غينيا المشاركة في أمم أفريقيا.

وجاءت القائمة كالآتي:

اختيارات المحررين

حراسة المرمى: أليسون بيكر، مينيوليه، كيليير.

الدفاع: أليكسندر أرنولد، جو جوميز، روبرتسون، ماتيب، مورينو، فان دايك، لوفرين.

الوسط: ميلنر، هيندرسون، فينالدوم، لالانا، فابيينو، أوكسلاد تشامبرلين.

الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو، بريوستر، ستوريدج، أوريجي.

جدير بالذكر أنّ ليفربول لم يحقق البطولة منذ 2005 إلا أنّه الأكثر تتويجًا باللقب في إنجلترا بواقع 5 مرات.

إغلاق