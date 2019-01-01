رسميًا .. ليفربول يُرسل أحد أبناء الأكاديمية إلى فينورد بعقد دائم

تمت الصفقة بنجاح

أعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي، انتقال لاعب الوسط الاسكتلندي الشاب جورج جونستون إلى صفوف فينورد روتيردام الهولندي بعقد نهائي.

أي طاولة سترغب في الجلوس عليها إذا أتيح لك؟ 🔃 pic.twitter.com/jMK13yho9j — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 7, 2019

وانضم صاحب الـ20 عامًا إلى أكاديمية النادي بعمر تسع سنوات، وظل يتدرج في الفئات العمرية لفرق الناشئين والشباب، إلى أن حصل على فرصته مع فريق الريدز تحت 23 عامًا الموسم الماضي.

ويعتبر جونسون من أهم اللاعبين في صفوف منتخب اسكتلندا تحت 21 عامًا، كما ساهم في وصول فريق ليفربول تحت 23 عامًا للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا للشباب الموسم الماضي.

ورغم تكتم ليفربول على رسوم الصفقة، إلا أن وسائل الإعلام الهولندية، قالت إن جونسون صاحب التسديدات القوية، انتقل إلى فينورد مقابل 300.000 يورو، بتوصية من مدرب فريق شباب ممثل الإيرديفيسي ديريك كوّيت –نجم ليفربول في العقد الماضي-.

في الوقت ذاته، اشترطت إدارة ليفربول وضع بندًا لإعادة لاعب الوسط الشاب في المستقبل، وذلك مقابل نفس المبلغ الذي دفعه فينورد لشراء عقده بصفة نهائية.