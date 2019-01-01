رسميًا .. ليفربول يؤمن مستقبل موهبة جديدة بعقد طويل الأجل

بعدما أثبت كفاءة في الجولة الاستعدادية الصيفية

أعلن ليفربول عبر موقعه الرسمي، عن توصل الإدارة إلى اتفاق مع المدافع الشاب كي يانا هوفر، بموجبه وقع الأخير على أول عقد احترافي بالنسبة له مع أصحاب "أنفيلد روود".

وبعد الانتهاء من كافة الإجراءات الروتينية، قال صاحب الـ17 عامًا لموقع النادي الرسمي "بالطبع سعيد بتوقيع هذا العقد، أحتاج التعامل بمنطقية أكثر. هدفي قضاء بعض الوقت مع الفريق الأول هذا الموسم، لكني أعرف أن هناك العديد من المباريات الهامة مع فريق تحت 23 عامًا".

وأضاف "سأتدرب بقوة لأريهم ما يمكنني القيام به، وبطبيعة الحال، إذا أتيحت لي فرصة، سأكون جاهزًا، وفي الحقيقة هذا ما آمله".

وأنهى حديثه "ما زالت بحاجة لمزيد من التعلم، أنا الآن بعمر 17 عامًا، لذا ينبغي علي مواصلة ما أقوم به لأكون أفضل في المستقبل، وتوقيعي على عقدي الجديد ثقة كبيرة من النادس، وسأبذل كل ما في وسعي من أجل النادي".

ماذا عن بوجبا‼️

بوجبا إضافة لأي فريق بالتأكيد 👀 pic.twitter.com/EhABZcbDOC — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 31, 2019

وجاء هوفر إلى ليفربول سبتمبر الماضي قادمًا من أياكس، وكانت أفضل لحظاته عندما شارك كبديل أمام ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي، كثالث أصغر لاعب يمثل الفريق بعمر 16 عامًا و354 يومًا، وهذا الصيف، شارك في مباريات الفريق الست الاستعدادية للموسم الجديد.