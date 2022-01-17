رسميًا .. ليفاندوفسكي اللاعب الأفضل في العالم بجوائز "ذا بيست" !

حصد النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

جاء هذا في حفل جوائز الاتحاد الدولي الخاص بالجوائز السنوية المستحدثة التي توزع تحت اسم "ذا بيست".

الجائزة يحصل عليها ليفاندوفسكي للمرة الثانية في تاريخه عقب أن نال لقب العام الماضي.

وتفوق ليفاندوفسكي على الثنائي ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان ومحمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي في تلك القائمة.

ليتساوى ليفاندوفيسكي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو كأكثر من حقق اللقب الذي استحدث عام 2016 بواقع جائزتين لكل منهما.

الحفل شهد حصول السنغالي إدوارد ميندي لاعب تشيلسي على جائزة الحارس الأفضل عقب أن حصد دوري أبطال أوروبا مع البلوز.

في الوقت نفسه فازت جماهير الدنمارك وفنلندا بجائزة أفضل جماهير في العام بالمناصفة، بعد واقعة سقوط كريستيان إريكسين في أرض مواجهة الفريقين بكأس الأمم الأوروبية.







