رسميًا | ليفانتي يتقدم بشكوى ضد برشلونة

هل يتعرض برشلونة للإيقاف بسبب تشومي؟

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تقدم نادي ليفانتي بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإسباني لكرة القدم يطلب إقصاء برشلونة من بطولة كأس الملك بسبب إشراك تشومي الموقوف. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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برشلونة انتصر على ليفانتي بثلاثية نظيفة ليضمن التواجد في ربع نهائي كأس الملك.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن ليفانتي تقدم بالفعل صباح اليوم، الجمعة، بشكوى رسمية يطلب التأهل لربع نهائي الكأس على حساب برشلونة بسبب عدم شرعية خوض تشومي لمباراة الذهاب.

وأوضحت الصحيفة أنّ المادة 26 من لوائح الاتحاد تنص على أن تقدم الشكوى خلال 48 ساعة فقط، ولكن هذا الأمر لم يحدث وسوف ينظر القاضي كارمين بيريز في الواقعة.

وسوف يتم إصدار القرار النهائي ظهر اليوم وقبل انطلاق القرعة والمقرر إقامتها في الخامسة عصرًا بتوقيت مدريد.

خطوة أخرى نحو اللقب.. 🏆

✨برشلونة إلي ربع نهائي كأس الملك بعد ثلاثية في ليفانتي .



ديمبيلي ⚽⚽

ميسي ⚽ pic.twitter.com/yKQVKTxbjt

— جول العربي - Goal (@GoalAR) January 17, 2019

المدير الفني لنادي برشلونة، إيرنستو فالفيردي، أكد أنّه كان على وعي بإيقاف تشومي ولكن مشاركته ضد ليفانتي قانونية.

كما أكد آمور، مدير العلاقات العامة في النادي الكتالوني، أنّ موقف برشلونة سليم من الناحية القانونية لأن إيقاف اللاعب كان في بطل الدوري وليس الكأس.

برشلونة لم يخرج من الدور الإقصائي في كأس الملك منذ موسم 2012-2013 حينما ودّع أمام ريال مدريد في نصف النهائي.