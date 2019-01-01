رسمياً | ليستر سيتي يضم يوري تيليمانس من موناكو

مقابل انضمام البرتغالي أدريان سيلفا

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، عن ضم متوسط الميدان البلجيكي، يوري تيليمانس من موناكو الفرنسي.

اللاعب أنضم بعقد يمتد لنهاية الموسم على سبيل الإعارة، مقابل إعارة البرتغالي أدريان سيلفا لصفوف النادي الفرنسي.

اللاعب البلجيكي، البالغ 21 عامًا أنضم لصفوف الثعالب، بعدما خاض 20 مباراة الموسم الجاري، سجل خلالها 5 أهداف بقميص فريق الإمارة.

وتواجد تيليمانس في صفوف موناكو لموسم ونصف، قادمًا أندرلخت البلجيكي.

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The Belgium midfielder joins Leicester City on loan until the end of the 2018/19 season 🔵#BienvenueYouri — Leicester City (@LCFC) January 31, 2019

يوري تحدث لموقع الثعالب الرسمي والذي سيرتدي القميص 21: "أنا سعيد بالانضمام، أنه واحد من أفضل الدوريات في العالم، ومنذ كنت صغيرًا أشاهد مباريات البريميرليج، أنا سعيد كوني هنا ومتحمس للبدء".

وساهم متوسط الميدان في حصول منتخب بلاده على المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة في روسيا.