رسمياً – ليستر سيتي يتعاقد مع تيليمانس في صفقة تاريخية

أصبح اللاعب الأغلى في تاريخ الثعالب

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي ليستر سيتي الإنجليزي، تعاقده بشكل رسمي مع المهاجم البلجيكي يوري تيليمانس، قادماً من نادي موناكو الفنرسي، في فترة الانتقالات الحالية.

وحسم إدارة الثعالب الصفقة لصالحهم، مقابل 40 مليون جنيه إسترليني، ليصبح المهاجم صاحب الـ 22 عاماً، أغلي صفقة في تاريخ ليستر.

وتعد هذه ثالث صفقات المدرب رودجرز، خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد التعاقد مع بيريز وجيمس جاستن.

وأبدى تيليمانس سعادته بالانضمام إلى ليستر في حديثه على الموقع الرسمي الجديد لفريقه، وقال: "شعور رائع بالتوقيع لهذا الفريق، عندما لعبت له على سبيل الإعارة كان الجميع ودودين معي".

ومن جانبه قال المدير الفني للثعالب: "أنا سعيد لأن يوري اختار أن يكون جزءاً من رحلة ليستر، التعاقد مع لاعبين من نوعية يوري يؤكد على أن النادي على الطريق الصحيح".

الجدير بالذكر ان تيليمانس لعب مع ليستر سيتي الموسم الماضي فترة إعارة، خاض خلالها 13 مباراة سجل فيها ثلاثة أهداف وصنع أربعة آخرين.