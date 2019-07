رسمياً - ليستر سيتي يتعاقد مع بيريز

أعلن ليستر سيتي رسمياً عن تعاقده مع أيوزي بيريز لاعب نيوكاسل يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب ما أعلنه ليستر عبر موقعه الرسمي، فإن بيريز وقع عقداً مدته 4 سنوات، فيما لم يتم الكشف عن أي تفاصيل مادية.

ولكن على الجانب الآخر بحسب سكاي سبورتس، فإن الصفقة قد تكلفت 30 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً.

“I’m happy to be able to keep playing in the Premier League for such a great club like Leicester. I’m very proud to be here.” 🦊#HolaPérez