رسميًا - لويس إنريكي يعود لتدريب للمنتخب الإسباني

الاتحاد الإسباني لكرة القدم يعلن عن عودة لويس إنريكي بشكل رسمي لتدريب المنتخب.

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن عودة المدرب لويس إنريكي بشكل رسمي لتدريب المنتخب بداية من اليوم وعن رحيل مدربه روبرت مورينو.

جاء هذا في مؤتمر صحفي أقامه الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، والمدير الرياضي، خوسيه فرانسيسكو مولينا.

وكان روبرت مورينو قد أخبر نجوم المنتخب الإسباني مساء الأمس أن مواجهة رومانيا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية هي الأخيرة له مع الفريق.

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وأنهى المنتخب الإسباني تصفيات كأس الأمم الأوروبية في المركز الأول في مجموعته التي ضمت السويد والنرويج ورومانيا وجزر فارو ومالطا برصيد ٢٦ نقطة.

وكان الفريق قد حقق الفوز في مواجهة الأمس أمام نظيره الروماني بخمسة أهداف نظيفة على ملعب واندا متروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد قبل أن يخبر مورينو نجومه بالخبر.

وابتعد لويس انريكي قبل أشهر عن تدريب المنتخب الإسباني بسبب مرض نجلته التي توفيت قبل أسابيع وتولى مورينو المسؤولية من بعده.

جدير بالذكر أن إنريكي كان قد قاد المنتخب الإسباني في سبع مباريات من قبل فاز في خمسة منهما وخسر أمام إنجلترا وكوراتيا في دوري الأمم الأوروبية.