رسميًا .. لوكاكو يعود إلى تشيلسي بقيمة تاريخية

صفقة هامة للبلوز..

أعلن تشيلسي بصورة رسمية عن تعاقده مع روميلو لوكاكو قادمًا من إنتر بصفقة قياسية بلغت قيمتها 98 مليون جنيه استرليني، أي ما يعادل 115 مليون يورو.

ووقع لوكاكو الذي سبق له وأن لعب مع تشيلسي من 2011 إلى 2014، مع البلوز عقدًا طويل الأمد لمدة خمس مواسم يبقيه في ستامفورد بريدج حتى صيف 2026.

وعلى الرغم من أن إنتر أعلن في وقت سابق أن الدولي البلجيكي ليس للبيع، لكن القيمة الكبيرة التي عرضتها إدارة تشيلسي كانت سببًا في قبول التخلي عن هدافهم في الموسم الماضي.

ماذا قال لوكاكو عن انضمامه إلى تشيلسي؟

أول تصريحات للوكاكو خصّ به الموقع الرسمي لتشيلسي، وقال "أنا سعيد بالعودة إلى هذا النادي الرائع، لقد كانت رحلة طويلة بالنسبة لي".

كما أضاف "لقد جئت إلى هنا كطفل وكان عليّ أن أتعلم الكثير، لكن الآن أعود إلى تشيلسي وأنا أكثر خبرة ونضوجًا".

وواصل لوكاكو حديثه "العلاقة التي تربطني بهذا النادي تعني الكثير بالنسبة لي، لقد دعمت تشيلسي كطفل والآن العودة ومحاولة مساعدتهم على الفوز بمزيد من الألقاب هو شعور رائع".

وأتم "تجاربي المختلفة جعلتني أقوى وأفضل، طموحات تشيلسي تتناسب مع طموحاتي، لا أطيق الانتظار لبدء ساعد النادي على تحقيق المزيد من النجاح".

لماذا ضم تشيلسي لوكاكو بهذه القيمة القياسية؟

يبحث تشيلسي منذ وصول توماس توخيل إلى تدريبه عن مهاجم صريح لديه القدرة على تسجيل الكثير من الأهداف، وربما لوكاكو خيار مثالي لتحقيق هذه الغاية.

فشل تيمو فيرنر الذي انضم العام الماضي إلى النادي اللندني في هذه المهمة، كما رحل أوليفيه جيرو إلى ميلان، مع اقتراب رحيل تامي أبراهام هو الآخر.

لذلك كان من الضروري الدعم بمهاجم من طراز عالمي، والخطة الأولى كانت ضم إرلينج هالاند، لكن تمسك دورتموند الضخم به وجه بوصلة تشيلسي إلى لاعبهم السابق.

كيف كانت مسيرة لوكاكو في كرة القدم؟

بعد التألق مع أندرلخت في قطاعات الشباب، انتقل لوكاكو إلى تشيلسي عام 2011 ثم تمت إعارته إلى وست بروميتش وإيفرتون قبل أن يُباع للتوفيز عام 2014.

بعد ذلك انضم لوكاكو إلى مانشستر يونايتد نظير 84 مليون يورو عام 2016، ومنه إلى إنتر في 2019 نظير 74 مليون يورو.

في آخر تجاربه، سجل لوكاكو مع إنتر 64 هدفًا في 95 مباراة مع صناعته لـ16 آخرين، وقاد النيراتزوري لمعانقة درع الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

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