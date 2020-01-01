رسميًا .. لوكاس بودولسكي يتحول إلى لاعب هوكي بسبب فيروس كورونا

ليس هواية مثل جاريث بيل مع الجولف .. نجم بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا السابق لوكاس بودولسكي سيحترف الهوكي

أعلن نجم الكرة الألمانية لوكاس بودولسكي مهاجم أنطاليا سبور الحالي أنه سيكون لاعب هوكي لنادي ديل كولنر هاي الألماني.

وكان لوكاس بودولسكي أحد أبرز لاعبي منتخب ألمانيا في الفترة ما بين عامي 2005 إلى 2014 ولعب بقميص بايرن ميونخ وكولن في الدوري الألماني.

ويحدث هذا في الوقت الحالي تحديدًا بسبب الوعد الذي قطعه نجم الكرة الألمانية بإنقاذ ناديه المفضل من الإفلاس.

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ووعد بودولسكي بأنه سيصبح لاعب هوكي لنادي كولنر هاي الألماني إذا باع النادي 100.000 تذكرة افتراضية وحدث ذلك بالفعل.

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بدون هذه التذاكر، كان النادي سيعاني بشكل كبير وسيواجه خطرًا اقتصاديًا كبيرًا بسبب عدم لعب مباريات في الوقت الحالي نتيجة لتفشي فيروس كورونا.

قال بودولسكي: "أنا سعيد للغاية لأسماك هاي ــ ناديه الحالي كلاعب هوكي ــ لأننا حصلنا على 100.000 تذكرة. أريد فقط أن أشكر جميع الأشخاص والشركات التي ساعدتنا".

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يذكر أن هناك العديد من اللاعبين الذين تركوا الكرة من أجل رياضات أخرى وبذلك انضم إليهم لوكاس بودولسكي الذي لم يوضح هل اعتزل كرة القدم بشكل نهائي أم سيعود لها من جديد.