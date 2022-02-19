رسميًا | لن يلعب أمام السنغال .. الاتحاد يُحدد موعد عودة حجازي

أعلن نادي الاتحاد السعودي رسميًا مدة غياب مدافعه المصري أحمد حجازي وموعد عودته المتوقع للملاعب، وذلك بعد وصول اللاعب إلى جدة صباح اليوم السبت.

المدافع المخضرم كان قد غادر مباراة منتخب بلاده أمام المغرب في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للإصابة، وقد شُخصت إصابته بتمزق في أوتار العضلة الضامة وقرر ناديه السعودي أن يُغادر الكاميرون ويتوجه إلى ألمانيا لبدء برنامجه العلاجي.

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حجازي يُعد من العناصر الرئيسية في الاتحاد، والمساهمة بقوة في تربعه على عرش صدارة الدوري السعودي، سواء بعمله داخل أو خارج الملعب، وقد أصاب القلق والحزن جماهير العميد جميعًا عند الإعلان عن إصابته وغيابه الطويل عن الملاعب.

النادي أعلن في بيان رسمي أن المرحلة الأولى من علاج المدافع السابق لوست بروميتش ألبيون الإنجليزي قد انتهت بنجاح في ألمانيا، وأنه سيعود الأسبوع القادم إلى الدولة الأوروبية للدخول في المرحلة الثانية من العلاج والتي ستمتد إلى 6 أسابيع.

📸📝| حجازي يستكمل المرحة الأولى من برنامجه العلاجي pic.twitter.com/EkptCfnp0n — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) February 19, 2022

وأوضح الاتحاد أن المرحلة الثالثة من العلاج ستكون خاصة بالتأهيل الفني والبدني قبل عودة حجازي إلى التدريبات الجماعية والمباريات، مما يعني أن العودة لن تكون قبل الأسبوع الأول من إبريل القادم.

بيان الاتحاد يؤكد رسميًا الأخبار التي أشيعت في مصر مؤخرًا حول غياب اللاعب عن مباراتي مصر والسنغال في الدور الحاسم من تصفيات إفريقيا لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

حجازي، وحسب بيان ناديه، سيغيب عن مباراة الاتحاد أمام التعاون في كأس خادم الحرمين الشريفين، وكذلك مواجهة الأهلي وضمك والهلال والشباب والحزم والفتح والطائي في الدوري السعودي، وقد تكون عودته في المباراة قبل الأخيرة من الموسم أمام الاتفاق أو الأخيرة ضد الباطن.

الاتحاد يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة وبفارق 7 نقاط عن النصر أقرب مطارديه، مع بقاء مباراة مؤجلة له ستلعب ضد الهلال في مارس القادم.