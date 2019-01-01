رسميَا - لجنة الكشف عن المنشطات توقف فهد المولد لمدة عام

تواجد مواد محظورة في عينة المولد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت لجنة الكشف عن المنشطات السعودية عن عقوبة اللاعب الدولي فهد المولد لاعب نادي الاتحاد، بعد إثبات تناوله مواد منشطة.

وأصدرت اللجنة بيانًا رسميًا جاء فيه : "إيقاف فهد المولد عن المشاركة في المنافسات الرياضية داخليا وخارجيا لمدة سنة واحدة، اعتبارًا من تاريخ الإيقاف المؤقت، 9 مايو 2019،".

وكانت اللجنة قد كشفت عن تواجد مواد محظورة في عينة المولد، التي سحبت منه في مواجهة فريقه أمام النصر، ضمن الجولة الـ28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وأضاف البيان "حظر المشاركة في المنافسات الرياضية خلال فترة عدم الأهلية وعودة الرياضي للتدريب خلال مدة آخر شهرين من فترة عدم أهلية الرياضي".

📆2016

إيقاف محمد نور لمدة 4 أعوام بسبب المنشطات

📆2019

إيقاف فهد المولد لمدة عام بسبب المنشطات pic.twitter.com/4htCEkia5C — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 29, 2019

البيان أكمل "تنازل اللاعب عن حقه في فتح العينة B وقد قامت اللجنة بإتاحة الفرصة للاعب بحضور جلسة استماع التي عقدت في 20 مايو 2019، والتي تم خلالها استعراض جميع المستندات الثبوتية والإجراءات وأخذ أقوال اللاعب مع إتاحة الفرصة للدفاع والإيضاح وأخذ حقه الكامل".

يُذكر أن فهد المولد يُعد أحد الركائز الأساسية في فريق الاتحاد وإيقافه يُعد ضربة قوية للفريق الموسم المُقبل.