رسميًا .. لجنة الانضباط تعلن عن عقوبة عبد الرزاق حمد الله

تعرف على قرارات لجنة الانضباط ضد حمد الله

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، عن العقوبة الموقعة على المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الفريق، بسبب ما صدر منه خلال مباراة فريقه أمام الفيصلي، بنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وأصدرت لجنة الانضباط قراراتها بشأن أحداث مباراة النصر أمام الفيصلي، حيث أعلنت عن عدم ثبوت مخالفة لاعب النصر عبد الرزاق حمد الله، بالاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب الفيصلي.

أخبار النصر اليوم | موقف الرائد النهائي بشأن آدم .. وعقوبة حمدالله

وأضافت اللجنة أنه بعد الاطلاع على إفادة لجنة الحكام متضمنة فيديو مصور من جانب الناقل الرسمي، أصدر رئيس اللجنة منطوق القرار المؤقت رقم (290/ ل ض / 2021) وتاريخ 07/04/2021م، وبعد الحقيق مع حمد الله، وسماع أقوال لاعب الفيصلي وليد الأحمد.

لاعب الفيصلي أكد على أن ما قام به لاعب النصر حمد الله يحدث بين اللاعبين في كرة القدم، وأمر يراه معتاد وأن اللمس كان أسفل الظهر، وأنه لم يقع أي ضرر عليه، وأن الأمر طبيعي ويحدث بين اللاعبين، لتكتفي اللجنة بالتحقيقات دون صدور أي عقوبات وتبرئة مهاجم النصر.

كما قررت اللجنة توقيع عقوبة على حمد الله لمدة مباراتين، بسبب ثبوت مخالفة للمادة (48-2-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، بالإضافة لإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي لحساب الاتحاد السعودي، بسبب قيامه بارتكاب سلوك غير ريالضي عقب نهاية المباراة، وفقًا للفيديو المصور من الناقل الرسمي.

يأتي ذلك لتنهي لجنة الانضباط والأخلاق المثار حول تعدي حمد الله على لاعب الفيصلي وليد الأحمد، بحركة غير أخلاقية، حيث تبين من التحقيقات أن المهاجم المغربي لا يقصد إهانته، بل كانت حركة عادية تحدث بين اللاعبين في الملاعب.