رسميًا - لجنة الانضباط ترفض احتجاج القادسية بشأن سلطان الغنام

النصر أشرك اللاعب بعد قبول لجنة الانضباط احتجاجه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، رسميًا اليوم الثلاثاء، رفض الاحتجاج الذي تقدم به القادسية اعتراضًا على مشاركة سلطان الغنام؛ لاعب النصر، في مواجهة الفريقين.

القادسية كان قد تقدم باحتجاجه على خلفية قرار لجنة الانضباط الذي صدر قبل المباراة بـ24 ساعة بإيقاف الغنام، لمدة مباراتين، على إثر دهسه لقدم لاعب التعاون، خلال لقاء الجولة الـ18، دون وجود منافسة على الكرة، لكن اللجنة تراجعت صباح يوم المباراة عن قرارها، استجابة لاعتراض النصر على إيقاف لاعبه قبل مباراة أخرى بـ24 ساعة فقط، لتقرر تعليق القرار لما بعد الانتهاء من ملاقاة القادسية.

وقررت لجنة الانضباط رفض الاحتجاج موضوعًا، موضحة أنه قرار قابل للاستئناف وفقًا للوائح.

📌| #لجنة_الانضباط_والأخلاق: رفض احتجاج نادي #القادسية على نادي #النصر بخصوص مشاركة اللاعب سلطان الغنام. pic.twitter.com/XiecVnBFLs — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) ١٢ فبراير ٢٠١٩

يذكر أن المباراة كانت قد أقيمت في السادس من الشهر الجاري، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وانتهت بفوز النصر بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.