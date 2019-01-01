رسمياً - لايبزيج يتعاقد مع موهبة آرسنال
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أعلن لايبزيج الألماني عن تعاقده مع إميل سميث رو لاعب آرسنال الإنجليزي الواعد.
جاء ذلك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي، في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية.
وقال النادي الألماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"نحن سعداء بإعلان التعاقد مع إميل سميث رو".
We are delighted to announce the loan singing of @emilesmithrowe!The 18-year-old joins us on loan until the end of the season from @Arsenal and will wear the number 18 shirt.Welcome to Leipzig, Emile!— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) January 31, 2019
وأضاف:"اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً ينضم إلينا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من آرسنال وسيرتدي القميص رقم 18. أهلاً بك في لايبزيج إميل".
يذكر أن اللاعب الشاب قد ظهر مع الجانرز هذا الموسم في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.