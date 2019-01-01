الانتقالات
الانتقالات

رسمياً - لايبزيج يتعاقد مع موهبة آرسنال

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Getty Images
سميث رو يبلغ من العمر 18 عاماً وظهر مع إيمري بشكل جيد..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أعلن لايبزيج الألماني عن تعاقده مع إميل سميث رو لاعب آرسنال الإنجليزي الواعد.

 

جاء ذلك على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الحالي، في آخر أيام سوق الانتقالات الشتوية.

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وقال النادي الألماني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر:"نحن سعداء بإعلان التعاقد مع إميل سميث رو".

وأضاف:"اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً ينضم إلينا على سبيل الإعارة لنهاية الموسم من آرسنال وسيرتدي القميص رقم 18. أهلاً بك في لايبزيج إميل".

يذكر أن اللاعب الشاب قد ظهر مع الجانرز هذا الموسم في كأس الاتحاد الإنجليزي والدوري الأوروبي.

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