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رسميًا | لاعب ليفربول السابق ينضم لسوشو الفرنسي

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بعد تجارب آسيوية يعود مرة أخرى لأوروبا

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

أنضم متوسط الميدان المالي، محمد سيسوكو، لصفوف سوشو الفرنسي بعقد يمتد لنهاية الموسم.

لاعب الوسط البالغ 33 عامًا، والذي لعب لأندية ليفربول وباريس سان جيرمان، فالنسيا وفيورنتينا، ينتقل للنادي الرابع عشر في مسيرته الكروية.

ومنذ أن لعب لصفوف ليفانتي في الدوري الإسباني حتى 2015، انتقل المالي لصفوف شنجهاي شينوا الصيني، وبوين سيتي الهندي وأخيرًا نادي كيتشي من هونج كونج.

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وأنضم سيسوكو، لصفوف سوشو، بعد نهاية تعاقده مع كيتشي منذ أكتوبر الماضي، لينتقل في صفقة حرة، للفريق الذي يلعب في الدرجة الثانية.

ويعد سوشو التجربة الثالثة للمالي الدولي السابق في فرنسا، بعد أوكسير وباريس سان جيرمان.

ويمتلك المالي، لقب كأس الاتحاد الأوروبي والدوري الأوروبي والسوبر الأوروبي مع فالنسيا، وكذلك لقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، وحقق الدوري الفرنسي 2012-13 مع باريس.

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ويحتل سوشو المركز الـ17 في جدول ترتيب الدرجة الثانية الفرنسية، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط.

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