رسميًا .. لاعب بايرن ميونخ السابق ثالث صفقات النصر الصيفية

الصفقة مجانية كسابقتيها

يواصل النصر السعودي تجهيزاته للموسم المقبل على قدمٍ وساق، بحثًا عن تعويض جماهيره عن الموسم الماضي، الذي خرج منه مبكرًا من المنافسة على كافة البطولات.

فجر اليوم الأحد، أعلن العالمي رسميًا عن ضم ثالث صفقاته الصيفية، بناءً على توجيهات مديره الفني الفرنسي رودي جارسيا.

إدارة مسلي آل معمر أعلنت اتفاقها مع البرازيلي لويز جوستافو على تمثيل الفريق في الموسم المقبل ولمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم ثانٍ.

وتمت الصفقة مجانًا، في ظل نهاية عقد اللاعب مع ناديه التركي فنربخشه، بعد موسمين قضاهما به.

من هو لويز جوستافو؟

لاعب الوسط – صاحب الـ35 عامًا – يجيد اللعب أيضًا في مركزي قلب الدفاع والظهير الأيسر.

وخاض اللاعب عدة تجارب احترافية، بعدما مثل عدة أندية في البرازيل، لكن شهد الدوري الألماني الجزء الأكبر من تجاربه خارج بلاده..

مثّل جوستافو بايرن ميونخ الألماني في الفترة من يناير 2011 وحتى صيف 2013، وكذلك لعب لمارسيليا الفرنسي وغيرهما.

مع بايرن ميونخ، خاض صاحب الـ35 عامًا 100 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها ستة أهداف وصنع خمسة آخرين.

أما مع فنربخشه، النادي الذي شهد تجربته الأخيرة في أوروبا، فخاض 97 مباراة، أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع ثلاثة آخرين.

يذكر أن جوستافو يلعب في مركز المحور وسبق له تمثيل أندية بايرن ميونخ الألماني ومارسيليا الفرنسي، إضافة لتمثيل منتخب البرازيل في 41 مباراة دولية .#جوستافو_نصراوي 💛 pic.twitter.com/eIGCVoewuu — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 23, 2022

ما هي صفقات النصر الصيفية حتى الآن؟

بخلاف جوستافو، فقد نجح النصر في ضم صفقتين..

الكولومبي دافيد أوسبينا؛ حارس مرمى نابولي الإيطالي، وقع للعالمي في صفقة انتقال حر، بعدما رفض تجديد عقده مع ناديه.

أما ثاني الصفقات فهو الإيفواري جيسلان كونان؛ ظهير أيسر ريمس الفرنسي، في صفقة انتقال حر أيضًا.