رسميًا .. لاعب الأهلي يخوض تجربة احترافية في بلجيكا

لاعب سعودي جديد في الملاعب الأوروبية.

أعلن نادي بيرشكوت البلجيكي، عن ضم أحد لاعبي النادي الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، من أجل خوضه تجربة ميدانية أوروبية.

ويسعى برنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم، التابع لوزارة الرياضة، لاحتراف أكثر من لاعب سعودي خلال الفترة المقبلة، من أجل تطوير موهبتهم أوروبيًا، عن طريق احترافهم واحتكاكهم في الملاعب الأوروبية.

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وأعلن نادي بيرشكوت البلجيكي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ضم حارس مرمى الأهلي محمد عريجة، من أجل خوض تجربة ميدانية مع الفريق.

وجاء نص تغريدة النادي البلجيكي كالآتي: "حارس الأهلي وصقور المستقبل السعودي محمد عريجة، يخوض تجربة ميدانية معنا، نتمنى لك التوفيق يا محمد، وبداية فترة جديدة لنادينا مع المواهب السعودية".

وبذلك يصبح عريجة صاحب الـ19 عامًا، هو أحد المواهب في برنامج الابتعاث، والتي تشرف عليه وزارة الرياضة السعودية، وذلك وفقًا لبرنامج الابتعاث الذي انطلق عام 2020.

وزارة الرياضة بدأت في إرسال عددًا من اللاعبين الشباب إلى أوروبا خلال عام 2020، ضمن برنامج الابتعاث وتطوير المواهب السعودية في الملاعب الأوروبية، للاستفادة من إمكانياتهم مستقبلًا.