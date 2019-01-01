رسميًا - لاعب اتحاد جدة ينتقل إلى الفيحاء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن نادي الفيحاء السعودي اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع عمر المزيعل؛ ظهير أيمن اتحاد جدة، لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود الإعارة أمس الثلاثاء، بمقر ناديه الجديد في حضور محمد الدهش؛ المشرف العام على الكرة.

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صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم لصفوف العميد في صيف 2016 قادمًا من الشباب السعودي، ولم يشارك الموسم الجاري سوى في ثماني مباريات فقط.

ويحتل الفيحاء المركز الـ13 في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، حيث تلقى تسع هزائم، وفاز في أربع مباريات، وتعادل في ثلاثة آخرين.

الفيحاء يستعد لملاقاة الهلال في 27 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ17 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.