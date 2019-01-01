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الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

رسميًا - لاسانا ديارا يفسخ تعاقده مع باريس سان جيرمان

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Gettyimages
الفرنسي وانتظار رحلة جديدة
إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

بعد عدة أسابيع من ابتعاده عن الفريق الباريسي، تم فسخ التعاقد بين متوسط الميدان الفرنسي، لاسانا ديارا، ونادي باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد اللاعب البالغ 33 عامًا، بنهاية الموسم الجاري، لكنه فسخ تعاقده لخروجه من حسابات الألماني توماس توخيل.

وأنضم لاعب بورتمسوث وريال مدريد الأسبق إلى صفوف الفريق الباريسي يناير 2018.

وشارك ديارا في 3 مباريات الموسم الجاري مع باريس، وفي 13 مباراة إجمالية مع الفريق.

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ولم يظهر ديارا في أي مباراة بقميص فريقه، منذ الفوز على إميان بخماسية نظيفة في العشرين من أكتوبر.

وسبق لديارا أن لعب لصفوف مارسيليا وأرسنال ولوكومتيف موسكو والجزيرة الإماراتي.

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