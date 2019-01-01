رسمياً - كومان مدرباً لمنتخب عمان

اعتباراً من مارس المقبل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم عن تعيين الهولندي إروين كومان مدرباً للمنتخب الأول لمدة موسمين، اعتباراً من العاشر من مارس 2019 إلى التاسع من مارس عام 2021.

وسبق للهولندي -57 عاماً- تدريب منتخب المجر، بالإضافة لفينورد وأيندهوفن الهولنديين، كما عمل مساعداً في إيفرتون وساوثامبتون الإنجليزيين.

أيضاً قرر مجلس الاتحاد في اجتماعه برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي اعتماد تقييم مشاركة المنتخب في نهائيات كأس أمم آسيا بالإمارات.

كما قرر الاتحاد أيضاً اعتماد الررؤية والخطة التسويقية فيما يخص النشاط الكروي للأعوام المقبلة.

يذكر أن المنتخب العماني كان قد نجح بالمرور من مجموعته المكونة من أوزباكستان واليابان وتركمانستان، ليودع دور الـ16 على يد إيران بهدفين دون رد.