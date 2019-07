رسميًا - كلاوديو ماركيزيو يرحل عن زينيت

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن نادي زينيت سان بيطرسبرج الروسي رحيل لاعبه الإيطالي كلاوديو ماركيزيو بعد فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين.

وكان ماركيزيو قد انضم إلى صفوف زينيت قادمًا من يوفنتوس خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

وقام نادي زينيت بنشر تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر يقول فيها "الآن يمكننا أن نعلن أنه تم إنهاء عقد ماركيزيو وفقًا لاتفاق متبادل"

The club can confirm that Claudio Marchisio's contract has been mutually terminated.



Zenit would like to thank Claudio for his time with the club and wish him all the best for the future. pic.twitter.com/yu27GeBsMZ