رسميًا .. كعكي يكشف موقف حجازي النهائي مع الاتحاد

حجازي مستمرًا مع الاتحاد

أعلن أحمد كعكي نائب رئيس نادي الاتحاد، عن موقف أحمد حجازي نجم العميد ومنتخب مصر، من الاستمرار مع الفريق أو رحيله عقب انتهاء الإعارة.

ويقدم حجازي مستويات رائعة مع الاتحاد في خط الدفاع، حيث أضاف الكثير للعميد منذ وصوله إلى هناك جعل الجماهير الاتحادية تتغنى به.

وأكد كعكي في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية عقب اللقاء على استمرار حجازي لمدة عامين مقبلين.

المزيد من الفرق

وقال كعكي: "أبارك لجماهير الاتحاد الفوز، المباراة كانت صعبة للغاية، وباقي خطوة على الذهب وبإذن الله نتوج بالبطولة".

وأضاف: "عند توقيعنا مع أحمد حجازي، كان هناك بند إلزامية الشراء وليس خيارًا، وهو مستمر مع الاتحاد لمدة موسمين مقبلين".

وبعد وصول حجازي إلى الاتحاد اختلف مستوى دفاع العميد بشكل كبير، وساهم المدافع المصري في المباريات التي حقق بها الفريق الفوز.