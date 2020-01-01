الدوري التركي الممتاز

رسميًا - كريم حافظ ينتقل إلى مالطية سبور على سبيل الإعارة

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كريم حافظ
كريم حافظ يرحل عن قاسم باشا حتى نهاية الموسم

أعلن نادي مالطية سبور التركي عن تعاقده مع كريم حافظ ظهير أيسر منتخب مصر السابق قادمًا من نادي قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

كريم حافظ واحد من الشباب الواعدين المصريين في ملاعب أوروبا، ضمن صفوف قاسم باشا خلال الفترة الماضية حيث انضم لهم الموسم الماضي.

وأعلن مالطية سبور عن تعاقده مع ظهير أيسرمنتخب مصر السابق، على سبيل الإعارة من قاسم باشا حتى نهاية الموسم الجاري.

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    وكان حافظ ضمن اللاعبين الذين تواجدوا في قائمة المدير الفني لقاسم باشا للرحيل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

    ولم يقدم حافظ الأداء الذي يبقيه ضمن صفوف قاسم باشا الذي كان يلعب له أيضًا محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا الحالي.

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