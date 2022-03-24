رسميًا .. كريسبو ينضم لنجوم أوروبا في الخليج

تواصل دول الخليج، وتحديدًا قطر، استقطاب نجوم أوروبا من لاعبين ومدربين إلى ملاعبها، وهذه المرة تعاقدت مع الأرجنتيني هيرنان كريسبو.

قطر، التي ستستضيف كأس العالم 2022، تعمل في السنوات الأخيرة، على إثراء دوريها المحلي من خلال كوكبة من نجوم أوروبا، والذين كان على رأسهم تشافي هيرنانديز؛ لاعب السد الأسبق ومدربه والمدير الفني الحالي لبرشلونة الإسباني.

نادي الدحيل أعلن اليوم الخميس، تعاقده مع كريسبو، لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول في الموسم المقبل، خاصةً مع إقدام الفريق على المشاركة في دوري أبطال آسيا.

الفريق القطري يقع في المجموعة الرابعة بدوري الأبطال، والتي تضم التعاون السعودي، باختاكور الأوزبكي وسباهان أصفهان الإيراني.

اقرأ أيضًا | خافي مارتينيز آخرهم .. مخضرمو أوروبا والخليج علاقة جاذبة منذ زمن

يذكر أن مسيرة كريسبو التدريبية بدأت في عام 2014 بقيادة فريق بارما الإيطالي تحت 19 عامًا، ثم مودينا الإيطالي، وبعدها عاد لقيادة الفريق الأول لبارما.

وفي الأرجنتين، قاد بانفيلد وديفنسا خوستيكا، الذي حقق معه لقبه الوحيد بالتتويج بكأس سود أمريكا 2020، ثم ذهب للعمل مع ساو باولو البرازيلي قبل تجربة الدحيل.