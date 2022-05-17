رسميًا | كاف يُعلن ملعب وموعد نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

أغلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الباب لأي اجتهادات وأعلن رسميًا إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي على ملعب محمد الخامس في المغرب يوم 30 مايو الجاري.

تلك التفاصيل كانت قد اتضحت خلال الأسبوعين الأخيرين، وقد نالت انتقادات واسعة من النادي المصري لرفضه اللعب على ملعب منافسه في النهائي مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص، لكن كاف لم يلتفت له ومضي قدمًا في قراره.

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مجلس إدارة النادي الأهلي أكد في اجتماع أخير خوضه النهائي في أي ملعب في القارة السمراء، وشدد على اعتزازه بالعلاقة الممتازة مع كافة الفرق المغربية، لكنه في نفس الوقت أوضح مواصلته إجراءات تقديم شكوى في المحكمة الرياضية الدولية ضد الاتحاد القاري لإصراره على إقامة اللقاء على ملعب أحد طرفيه بما يُخل بمبدأ العدالة بين الفريقين.

مشكلة حامل اللقب مع النهائي لا تتعلق فقط بمكانه، بل كذلك بموعده الذي يتعارض مع بدء أيام فيفا واستدعاء لاعبيه الدوليين للمشاركة مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي، وقد استدعي بالفعل منه الثلاثي أليو ديانج وعلي معلول ولويس ميكيسوني.

وقد أوضح النادي خلال بيانه الأخير أنه سيتخذ كافة الإجراءات الإدارية وسيُخاطب الاتحاد الدولي بخصوص الاستدعاء الذي تلقاه لاعبوه المحترفون للانضمام لمنتخبات بلادهم في موعد يتزامن مع بدء الأجندة الدولية يوم 30/5/2022، ويتعارض مع الموعد الذي أعلن عنه كاف عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال.

يُشار إلى أن الأهلي يسعى لإنجاز غير مسبوق في القارة السمراء بالفوز بدوري أبطال إفريقيا 3 مرات متتالية، حيث تُوج باللقب في القاهرة عام 2020 حين هزم مواطنه الزمالك وفي المغرب عام 2021 حين انتصر على كايزر شيفز الجنوب إفريقي.