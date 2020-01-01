رسميًا - كاف يعلن فتح باب التقدم لاستضافة نهائيي دوري الأبطال والكونفدرالية

نهائي البطولتين الإفريقيتين سيقام من مباراة واحدة بدلًا من نظام الذهاب والإياب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة الملغاشي أحمد أحمد، اليوم الإثنين، فتح الباب أمام الراغبين لاستضافة نهائي بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية الإفريقية، لتقديم ملفاتهم.

الاتحاد الإفريقي قرر أن يقام النهائي لكلا البطولتين من مباراة واحدة ببلد يتم اختياره بالتصويت، بدلًا من اعتماد نظام الذهاب والإياب في النسخ الماضية من البطولتين.

وأوضح كاف في خطاب أرسله لكافة الدول الأعضاء في 11 من فبراير الجاري، أن مدة تقديم الملفات ستنتهي بموعد أقصاه 20 من فبراير الجاري، مشيرًا إلى أن نهائي دوري الأبطال سيقام في 24 من مايو المقبل، بينما نهائي الكونفدرالية في 29 من الشهر نفسه.

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واشترط الاتحاد الإفريقي على البلد التي تنوي تقديم ملف ترشحها للاستضافة ضرورة توضيح ملعب المباراة، وملعب التدريبات، تفاصيل إقامة طرفي النهائي، وخطاب ضمان من الحكومة.

يذكر أن كلا البطولتين وصلتا إلى دور ربع النهائي، إذ يضم دوري الأبطال الترجي والنجم الساحلي التونسيين، الزمالك والأهلي المصريين، الرجاء والوداد المغربيين، ومازيمبي الكونغولي.

أما ربع نهائي الكونفدرالية فيشارك به بيراميدز والمصري البورسعيدي المصريان، إنييمبا النيجيري، هورويا كوناكري الغيني، نهضة بركان وحسنية أكادير المغربي، والنصر الليبي، زاناكو الزامبي.