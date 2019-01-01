رسميًا - كاف يعلن تأجيل السوبر الأفريقي

الترجي والزمالك طرفي السوبر الأفريقي 2019

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي اليوم الأربعاء، تأجيل لقاء السوبر الأفريقي، لأجل غير مسمى، على إثر أزمة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019 بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي قررت اليوم اعتماد تتويج الترجي بطلًا لأفريقيا، معتبرة وداد الأمة مهزومًا بانسحابه من إياب النهائي، مع توقيع بعض الغرامات على كلا الناديين. (طالع التفاصيل)

وأوضح كاف أن تأجيل السوبر يأتي لضيق الوقت بين إعلان بطل أفريقيا والمباراة التي حُدد لها من قبل أحد أيام 17 أو 18 أو 19 من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يواجه باب سويقة في السوبر القاري، الزمالك المصري، المتوج بطلًا للكونفدرالية لأول مرة في تاريخه.

يذكر أن الوداد قرر الاستئناف على قرار لجنة الانضباط باعتبار الترجي بطلًا، مما يفتح حلقات أخرى في الأزمة المشتعلة منذ أكثر من شهرين.

أزمة باب سويقة ووداد الأمة تعود إلى الأول من يونيو الماضي، حيث إياب نهائي دوري الأبطال، ووقتما كانت تشير النتيجة إلى تقدم فريق الدم والذهب، قرر الوداد الانسحاب، اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية ولتعطيل تقنية الفيديو.

إيقاف المباراة استمر أكثر من ساعة في محاولة لإثناء الجانب المغربي عن الانسحاب، لكن المحاولات باءت بالفشل، ليضطر الاتحاد الأفريقي لاحتساب نتيجة المباراة لصالح الترجي وتتويجه بطلًا لأفريقيا.

قرر بعد ذلك كاف إعادة المباراة، مطالبًا الترجي بإعادة الميداليات والكأس، وهو ما رفضه الجانب التونسي، ليتم اللجوء لمحكمة التحكيم الرياضي "تاس".

منذ أقل من أسبوع، قررت تاس إلغاء قرار إعادة المباراة مع منح لجنة الانضباط بالكاف كامل الصلاحيات في اتخاذ القرار المناسب، حتى وإن كان من بينها إعادة المباراة.