رسميًا - كاف يعلن المفاضلة بين مصر وجنوب أفريقيا لاستضافة كأس أفريقيا 2019

بلد الفراعنة تقدمت بملفها الرسمي بعد تراجع المغرب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" برئاسة أحمد أحمد، اليوم السبت، رسميًا أن مصر وجنوب أفريقيا هما فقط من يتنافسان حاليًا على استضافة كأس أمم أفريقيا 2019.

وكان كاف قد قرر مؤخرًا سحب تنظيم البطولة من الكاميرون، لفشلها في الانتهاء من الاستادات والمنشآت التي ستستضيف أحداث الكأس.

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وأصدر كاف بيانًا رسميًا أوضح فيه أنه سيتم الإعلان عن المستضيف الرسمي للبطولة في التاسع من يناير المقبل، بعدما سيستعين بشركة الاستثمارات الدولية "رولاند بيرجر" لتقييم ملف مصر وجنوب أفريقيا، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية لهما لتعيين المنشآت والملاعب إذا استدعى الأمر.

يذكر أن مصر تقدمت بملفها بعدما أعلن رشيد طالبي؛ وزير الرياضة المغربي، التراجع رسميًا عن الترشح للاستضافة، رغم تأكيدات الاتحاد المغربي لكرة القدم أنه كان يتم تجهيز ملف قوي للترشح.

واستضافت بلد الفراعنة الكان من قبل أربع مرات، كأكثر البلدان الأفريقية استضافة متساوية مع غانا، أعوام 1959 و1974 و1986 و2006، بينما أقيمت بجنوب أفريقيا مرتين عامي 1996 و2013.