رسميًا - كاف يحدد موعد النظر في أزمة الترجي والوداد

بطل أفريقيا 2019 لم يُحسم بعد، والنسخة الجديدة تنطلق بعد أيام قليلة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الترجي التونسي تلقيه خطابًا رسميًا من لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، لإخطاره بموعد النظر في أزمته مع الوداد المغربي.

المحكمة الرياضية لكرة القدم "تاس" قررت منذ أيام إلغاء قرار كاف بإعادة لقاء إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين وداد الأمة وباب سويقة، مع منح لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي كافة الصلاحيات في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبًا. (طالع التفاصيل)

وطالبت لجنة الانضباط من الجانب التونسي تقديم كافة الأوراق والأدلة التي تدعم موقفه في موعد أقصاه السادس من أغسطس الجاري، على أن تعقد اجتماعها بحضور ممثلين عن الناديين في السابع من الشهر نفسه.

وجاء في خطاب لجنة الانضباط، كما نشرته الجامعة التونسية لكرة القدم: "بالرجوع إلى القرار الجزئي الصادر عن محكمة التحكيم الرياضي بتاريخ 31 يوليو 2019 في خصوص ملف النزاع المنشور أمامها بين الوداد البيضاوي والترجي الرياضي التونسي والاتحاد الأفريقي لكرة القدم، والقاضي بإلغاء قرار المكتب التنفيذي للكاف الصادر بتاريخ 5 يونيو 2019، مع إحالة الملف إلى لجنة الانضباط للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، للنظر فيه، نعلمكم أنه تم فتح ملف بموجب إمكانية عدم احترام مقتضيات الفصول 82 و83 و151 من المجلة التأديبية.

"وحفاظًا على كامل حقوقكم فإن لجنة الانضباط ترغب في أن تقدم الجامعة التونسية لكرة القدم كامل مؤيديها ودفوعاتها وموقفها الكتابي من الملف في أجل أقصاه يوم 6 أغسطس 2019".

واختتم الخطاب: "ندعو رئيس الترجي وكل الأطراف المتداخلة في هذا الملف لحضور اجتماع لجنة الانضباط للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المقرر عقده يوم 7 أغسطس 2019".

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يذكر أن الأزمة تعود إلى الأول من يونيو الماضي بعدما قرر الفريق المغربي الانسحاب من لقاء الإياب، على الملعب الأولمبي برادس، وقتما كانت تشير النتيجة إلى تقدم باب سويقة بهدف وحيد.

ويرجع قرار الانسحاب اعتراضًا على بعض القرارات التحكيمية، بجانب تعطل تقنية الفيديو، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة في محاولة لإثناء الوداد عن قراره، إلا أن كاف اضطر في الأخير إعلان فريق الدم والذهب بطلًا.

وعاد كاف لتأييد موقف وداد الأمة، مقررًا إعادة المباراة ومطالبًا الترجي بإعادة الميداليات والكأس، وهو القرار الذي ألغته المحكمة الرياضية.