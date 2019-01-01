رسميًا - كارلو أنشيلوتي مديرًا فنيًا لإيفرتون

نادي إيفرتون يعلن عن تولي كارلو أنشيلوتي لإدارته الفنية.

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن توصله لاتفاق مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الفني السابق لنادي نابولي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن المدير الفني السابق لنابولي قد وقع على عقود انضمامه للفريق بالفعل.

وذكر النادي في بيانه أن المدرب الإيطالي أمضى عقداً لمدة أربعة أعوام ونصف تنتهي بحلول نهاية موسم 2023-2024، وأن المدير الفني الجديد سيكون حاضراً من المدرجات لمباراة الفريق أمام أرسنال.

وعلق أنشيلوتي مع الموقع الرسمي للنادي على تعيينه قائلاً: "سعيد بوجودي في مثل هذا النادي العريق وصاحب الجماهير الرائعة، الخطة الواضحة للإدارة والسعي نحو البطولات السبب لوجودي هنا".

وأضاف: "سعيد بالعمل الذي قام به فيرجسون في الأسابيع الماضية من تنظيم لصفوف الفريق وإعادة الروح، ووجوده بالجهاز الفني الخاص بي أمراً إيجابياً".

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وكانت آخر تجارب أنشيلوتي التدريبية في نابولي الذي رحل عنه قبل أسابيع بعد عام ونصف بالمهمة قاد فيها الفريق للمركز الثاني الموسم الماضي، وعبور دور المجموعات لدوري الأبطال هذا الموسم.

وسيكون اللقاء الأول لأنشيلوتي في القيادة الفنية للتوفيز في السادس والعشرين من الشهر الجاري عندما يستضيف بيرنلي بالبريميرليج.