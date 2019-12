رسميًا - كارلو أنشيلوتي مديرًا فنيًا لإيفرتون

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي عن توصله لاتفاق مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الفني السابق لنادي نابولي.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد خلاله أن المدير الفني السابق لنابولي قد وقع على عقود انضمامه للفريق بالفعل.

🔵 | Introducing the new manager of Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R